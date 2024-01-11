Эксперт: США используют Эквадор, чтобы закрыть бреши с поставками оружия Украине

По словам проректора по научной работе Дипломатической академии МИД России Олега Карповича, возможная передача Киеву техники российского производства будет незаконной

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. США, обещая военную технику Эквадору в обмен на российскую, лишь используют эту латиноамериканскую страну, чтобы закрыть бреши с поставками оружия Украине. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС проректор по научной работе Дипломатической академии МИД России Олег Карпович.

"Американская "доктрина Монро" подразумевала, что Латинская Америка - это некий задний двор Соединенных Штатов, куда они другие страны не допускали, - сказал эксперт. - Естественно, американцы, понимая, что в Эквадоре такая неблагополучная ситуация, решили ей воспользоваться, пообещав помощь в размере около $200 млн. И, как это обычно бывает, американцы, помогая кому-то, не забывают о себе. В Первую мировую войну давали кредиты, осуществляли поставки вооружений, зарабатывая на этом деньги. Во Вторую мировую войну была та же самая ситуация".

Карпович при этом призвал учитывать тот факт, что ситуация с поставками оружия Украине очень серьезно затормозилась. "Мы видим, что Украина сейчас сошла с центральных полос изданий и уже не так приковывает внимание, как события ближневосточного конфликта, - отметил он. - Вопрос помощи Украине и Израилю со стороны США также остается нерешенным". "Поэтому американцы стараются хоть как-то выйти из сложившейся ситуации и использовать проблемы Эквадора, чтобы закрыть какие-то бреши для Украины", - подчеркнул проректор Дипакадемии.

Эксперт указал, что возможная передача Киеву техники российского производства будет незаконной. "Как правило, по контрактам, которые подписываются между Российской Федерацией и какими-то другими странами, запрещается передача оружия третьим странам", - добавил он.

"На этом фоне, когда происходят военные конфликты на Украине и на Ближнем Востоке, когда гибнут люди, американский ВПК делает очень большие деньги, - отметил Карпович. - Например, за 2023 год акции американских оружейных компаний выросли в разы, а прибыль исчисляется миллиардами".

Ситуация в Эквадоре

Президент Эквадора Даниэль Нобоа ранее сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн. Ситуация в сфере безопасности в Эквадоре обострилась 7 января после побега из тюрьмы главаря банды "Лос-Чонерос" по прозвищу Фито. После этого в нескольких пенитенциарных учреждениях вспыхнули бунты. 8 января Нобоа объявил в стране чрезвычайное положение и ввел комендантский час.

В январе 2023 года глава Южного командования ВС США генерал Лора Ричардсон заявила, что у Венесуэлы, Кубы, Никарагуа и еще шести государств Латинской Америки есть российское вооружение, а Соединенные Штаты работают над тем, чтобы "заменить это российское вооружение на американское, если эти страны захотят передать его Украине".