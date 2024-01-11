Памфилова сообщила об 11 участниках президентской гонки

Они находятся на разных стадиях, отметила председатель ЦИК

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Участники президентской избирательной кампании пока находятся на разных стадиях, их число по-прежнему составляет 11 человек. Об этом на заседании ЦИК РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Еще раз напомню и уточню, что у нас сейчас происходит. На данном этапе у нас 11 человек участвуют в избирательной кампании, правда на разных пока стадиях", - сказала она.

Памфилова напомнила, "восемь из них выдвинуты политическими партиями, трое выдвинуты в порядке самовыдвижения". ЦИК уже официально зарегистрировал троих кандидатов.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.