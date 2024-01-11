Захарова заявила, что марш нацистов в Италии не был случайностью

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на отсутствие осуждения этой акции со стороны правительства Италии

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Марш сторонников неофашистской партии в Италии 7 января был тщательно организован, это в очередной раз указывает на то, что в странах НАТО любят нацистскую идеологию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что 7 января в Риме на Via Acca Larentia, где ранее располагалась штаб-квартира распущенной в 1995 году неофашистской партии Итальянское социальное движение (ИСД), прошла ежегодная демонстрация сторонников этой идеологии.

"Как видно на видеокадрах, облетевших мир, акция 7 января 2024 года, в ходе которой одетые в одинаковые коричнево-черные рубашки участники вскидывали руки вверх в так называемом римском приветствии, была тщательно спланирована и организована. Неслучайная, словом, акция", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Она обратила внимание на отсутствие осуждения этой акции со стороны властей Италии. Кроме того, Захарова указала, что председатель итальянского Сената Иньяцио Ла Русса сделал попытку оправдать римский салют. "Он отметил, что Верховному кассационному суду Италии следовало бы пояснить, при каких обстоятельствах подобное "приветствие" является политическим жестом, выражающим приверженность идеологии, а при каких - частным, - указала дипломат. - Он как бы намекает, что если фашистское вскидывание руки использовать в качестве жеста поминовения павших, но в честь идеологии, которую они исповедовали, то "это другое" и, выходит, дозволено".

"Мировое большинство обязано знать: Запад поддерживает киевский режим в том числе и потому, что на Украине к власти пришли неонацисты, которых в странах НАТО так любят, холят и лелеют", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ.

Оправдание нацизма на Западе

"Поэтому все молчат, когда, например, по улицам прибалтийских столиц маршируют ветераны Ваффен СС, потомки и фанаты гитлеровских коллаборантов, убивавших во время Второй мировой мирных жителей, - продолжила она. - Поэтому все молчат, когда политики и демонстранты выкрикивают нацистский лозунг "Слава Украине" или, как в случае с акцией 7 января, не стесняясь, зигуют".

Захарова выразила уверенность, что именно по этой причине страны ЕС и НАТО в подавляющем большинстве голосуют против резолюции ГА ООН по борьбе с героизацией нацизма. "Запад ненавидит Россию за ее принципиальную позицию неприятия любых проявлений неонацизма и попыток переписывания событий прошлого, сохранение подлинной исторической памяти. За это они и мстят, руками киевского режима осуществляя гибридную войну против нашей страны", - добавила она.