Песков заявил, что речи о возвращении Хабаровску статуса столицы ДФО не идет

Город развивается своим ходом, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о возвращении Хабаровску статуса столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) речи не идет.

"Об этом сейчас речи не идет. И нужно ли вообще это? Он развивается своим ходом и совершенно не важно, у него есть статус-центра или нет", - ответил Песков на вопрос корреспондента Первого канала, возможно ли возвращение Хабаровску статуса столицы ДФО.

По словам пресс-секретаря президента, невооруженным глазом видно, что Хабаровск - огромный развивающийся город, чистый и прекрасный.

13 декабря 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток.