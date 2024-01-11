Посольство РФ расценит как недружественный шаг передачу техники РФ из Эквадора в США

Посол РФ Владимир Спринчан заявил, что отправка этой техники не нужна американцам

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия проверяет информацию о том, что Эквадор собирается передать российскую военную технику США, до сведения властей республики доведено, что такую передачу Москва расценит как недружественный шаг. Об этом заявил посол РФ в Эквадоре Владимир Спринчан в эфире телеканала "Россия-24".

"Мы проверяем информацию. Но до властей Эквадора мы довели позицию России, что отправка этой техники не нужна американцам, тем более ее назвали металлоломом. Она нужна тем, кто умеет обращаться с техникой российского производства. Мы предупредили власти, что это было бы недружественным шагом, тем более что президент Эквадора заявил о миротворческой позиции своей страны в отношении специальной военной операции и конфликта на Украине", - отметил дипломат.

Он подчеркнул, что отправка "этого так называемого металлолома будет вкладом в конфликт одной стороны". "То есть все-таки будет нарушена позиция, заявленная главой государства, о нейтралитете и поиске возможного даже посредничества между Россией и Украиной для решения дипломатическими методами этого вопроса. Будем продолжать отслеживать [ситуацию] и соответствующим образом информировать", - резюмировал посол.

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа сообщил, что его страна передаст США технику российского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму в $200 млн