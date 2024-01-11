Посол РФ в Израиле обсудил с замгендиректора МИД страны двустороннюю повестку

Констатирован обоюдный настрой на поддержание конструктивного характера российско-израильских связей при взаимном учете национальных интересов двух стран, сообщило посольство РФ в Тель-Авиве

ТЕЛЬ-АВИВ, 11 января. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов обсудил с заместителем генерального директора израильского МИД Ювалем Фуксом представляющие взаимный интерес вопросы двусторонней повестки. Об этом сообщило посольство РФ в Тель-Авиве.

"11 января А. Д. Викторов провел рабочую встречу с заместителем генерального директора МИД Израиля Ю. Фуксом. Были обсуждены представляющие взаимный интерес вопросы двусторонней повестки дня. Констатирован обоюдный настрой на поддержание конструктивного характера российско-израильских связей при взаимном учете национальных интересов наших стран", - говорится в сообщении.

"Условлено о продолжении контактов", - добавили в российском посольстве.