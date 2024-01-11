Советник лидера ТРСК считает, что связи с Россией не допустят доминирования Запада

Это могло бы стать балансирующим фактором в контексте выстраивания архитектуры безопасности в регионе, добавил Гекхан Гюлер

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Развитие отношений между Россией и непризнанной Турецкой республикой Северного Кипра (ТРСК) поможет не допустить доминирования Евросоюза и США в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил ТАСС специальный советник лидера турок-киприотов Гекхан Гюлер. ТРСК не признана ни одним государством мира, кроме Турции.

"Я убежден, что установление хороших отношений между Северным Кипром и Россией во всех сферах могло бы стать стратегическим шагом, чтобы помешать попыткам Евросоюза и США господствовать в Восточном Средиземноморье. Это могло бы стать балансирующим фактором в контексте выстраивания архитектуры безопасности в регионе", - сказал он.

Гюлер обратил внимание на стратегическую важность региона, где Запад "останется источником угрозы для РФ в предстоящие годы" и будет стремиться всячески подорвать российское влияние. По его словам, США давно занимаются милитаризацией Средиземноморья и пытаются заблокировать РФ в Черном море путем развертывания своих баз. В этой связи он добавил, что Северный Кипр стоит на стороне многополярности в отличие от Брюсселя и Вашингтона, которые борются за западоцентричный миропорядок.

"На протяжении последних шести-семи лет в мире идет переход от однополярной к многополярной системе международных отношений, - сказал советник лидера турок-киприотов. - И с точки зрения выстраивания многополярности, ТРСК нуждается в защите ее позиций в Восточном Средиземноморье".

Гюлер считает, что по этой причине двугосударственное решение кипрской проблемы больше всего отвечает интересам Востока, а не Запада.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году.