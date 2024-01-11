МИД РФ: конфликт на Ближнем Востоке рискует перерасти в кризис регионального масштаба

По информации диппредставительства, он может затронуть Ливан, Сирию, Ирак и Красное море

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Совбез ООН не выполняет мандат по ситуации в Газе из-за действий США. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С растущей тревогой приходится констатировать, что СБ ООН как главный орган по поддержанию международных мира и безопасности до сих пор не может выполнить свой прямой мандат. Причина - противодействие США. Стараниями американцев обе принятые резолюции СБ ООН (2712 и 2720) не содержат ключевого требования о немедленном и повсеместном прекращении огня, а потому обречены "оставаться на бумаге", - указали в министерстве.

Комментируя распространенный 5 января отчет генсека ООН Антониу Гутерриша об усилиях по реализации резолюции Совета Безопасности ООН 2712 (принята 15 ноября 2023 года) с упором на необходимость защиты детей в условиях вооруженного конфликта, в МИД РФ подчеркнули, что в докладе прямо говорится, что "данное решение далеко от выполнения, а перспективы прогресса оцениваются как "удручающе ничтожные". "Указывается и причина такого положения дел - продолжение военной операции Израиля в секторе Газа", - отметили в ведомстве.

"Кровопролитие в зоне палестино-израильского конфликта рискует перерасти в кризис регионального масштаба с растущей эскалацией насилия в Ливане, Сирии, Ираке, а также в Красном море. Существует угроза массового переселения палестинцев из сектора Газа и Западного берега реки Иордан в Египет и Иорданию", - предупредили в дипведомстве.

Масштаб катастрофы

Как напомнили в МИД РФ, масштаб жертв и разрушений (более 60% построек повреждено) свидетельствует, по оценкам ООН, об использовании Израилем оружия с широким радиусом поражения в густонаселенных зонах. Атакам, по данным Секретариата ООН, подвергаются и медицинские объекты: порядка 300 ударов, в том числе по 94 больницам, и объекты Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (около 200 эпизодов по 125 локациям). Жертвами таких атак стали уже 144 сотрудника ООН - крупнейшая единовременная потеря за все время существования всемирной организации.

"Наглядно иллюстрируют катастрофическую ситуацию на земле и статистические данные: за без малого 100 дней кровопролития число погибших и раненых палестинцев в анклаве перевалило за 23 и 59 тыс. человек соответственно, 70% из них - дети и женщины. Почти 2 млн жителей сектора вынуждены искать убежища при том, что в заблокированном анклаве, как подтверждает Гутерриш, нет ни относительно безопасных мест, ни районов, куда можно было бы организовать доставку достаточного количества гуманитарной помощи", - продолжили в дипведомстве.

Там также подчеркнули, что на фоне продолжающихся боевых действий, блокады и фактического отсутствия беспрепятственного гуманитарного доступа жители сектора Газа сталкиваются с угрозами масштабного голода и эпидемий инфекционных заболеваний. В этих условиях ежедневно в анклаве, по информации Гутерриша, рожают порядка 180 женщин.

Усилия Москвы

Как отметили на Смоленской площади, Россия продолжает предпринимать усилия, прежде всего на площадках СБ и ГА ООН, в целях срочного установления устойчивого прекращения огня, налаживания беспрепятственного гуманитарного доступа и восстановления политического горизонта на двугосударственной основе в процессе палестино-израильского урегулирования.

"Российская сторона исходит из того, что атака ХАМАС против Израиля 7 октября 2023 года, включая захват заложников, заслуживает всяческого осуждения, однако она не может и не должна использоваться в качестве оправдания для коллективного наказания Израилем как оккупирующей державы миллионов палестинцев на оккупированной территории в нарушение норм и принципов международного гуманитарного права", - резюмировали в МИД РФ.