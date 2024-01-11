Посол РФ призвал Аргентину рассмотреть возможность выхода из МУС из-за его неэффективности

Дмитрий Феоктистов считает, что многим стало очевидно, что МУС "нередко используется западниками для решения конъюнктурных эгоистических задач"

БУЭНОС-АЙРЕС, 11 января. /ТАСС/. Новому правительству Аргентины, стремящемуся сократить государственные расходы, стоит рассмотреть возможность отзыва подписи под Римским статутом, поскольку Международный уголовной суд (МУС) показал свою неэффективность. Такое мнение высказал посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов в статье, опубликованной в газете Perfil.

"МУС оказался дорогостоящей бюрократической игрушкой, используемой западными "вкладчиками" в своих интересах. Сегодня в Аргентине происходят большие изменения, связанные с желанием нового правительства пересмотреть многие принятые в прошлом затратные и неэффективные решения. Возможно, стоит проанализировать и подходы к участию в МУС, как в свое время это сделала Россия", - написал дипломат.

По словам Феоктистова, практические итоги деятельности МУС подтвердили верность решения России отозвать подпись. "Более чем за 20 лет своего существования располагающий многомиллионным бюджетом и внушительным штатом в почти 900 сотрудников Суд вынес считанное количество решений, многие из которых никак нельзя назвать беспристрастными", - добавил он.

Как считает посол, сейчас многим стало очевидно, что МУС "нередко используется западниками для решения конъюнктурных эгоистических задач". "В целом ряде случаев выдвижение со стороны Суда обвинений лидерам различных противоборствующих стран или группировок оказывалось серьезным препятствием на пути политического урегулирования конфликтов, межгосударственного и внутринационального примирения", - отметил он.

В начале декабря министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что новое правительство страны может отказаться от участия в некоторых региональных блоках и организациях ради экономии средств.