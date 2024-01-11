В МИД РФ заявили о прекращении соглашения с Киевом о международном автомобильном сообщении

Оно прекратило действие 17 декабря

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Соглашение между правительствами России и Украины о международном автомобильном сообщении прекратило действие 17 декабря. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"17 декабря 2023 года прекращено действие соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Украины о международном автомобильном сообщении, подписанного в Киеве 21 марта 1995 года", - говорится в тексте.

Ранее представитель кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук сообщал, что правительство Украины одобрило выход страны из соглашений с Россией об автомобильном сообщении и о сотрудничестве в сфере охраны промышленной собственности.

Украинские власти регулярно заявляют о выходе из соглашений, которые заключены с Россией, Белоруссией, Сирией, а также в рамках СНГ.