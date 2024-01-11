Эксперт считает, что в выборах президента РФ будут участвовать не более шести кандидатов

Первый зампред комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов назвал среди них Владимира Путина, Леонида Слуцкого, Вячеслава Даванкова и Николая Харитонова

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Избирательные бюллетени на выборах президента РФ будут содержать не более четырех-шести фамилий, такое мнение высказал политолог, первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.

"Вероятно, в бюллетене мы увидим от четырех до шести фамилий. Четыре: это самовыдвиженец [действующий президент РФ] Владимир Путин и представители парламентских партий - [лидер ЛДПР] Леонид Слуцкий, [вице-спикер Госдумы, фракция "Новые люди",] Вячеслав Даванков и [депутат Госдумы, фракция КПРФ,] Николай Харитонов", - сказал Асафов в ходе круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему "Старт политического сезона 2024: основные ожидания".

По его словам, есть шансы попасть в бюллетень и у подмосковного депутата Бориса Надеждина и лидера партии "Коммунисты России" Сергея Малинковича. "Им нужно подписей собирать меньше, [чем самовыдвиженцам]. У "Коммунистов России" есть партийная инфраструктура, они ею умеют пользоваться, выборы для них понятное дело, поэтому есть вероятность, что они тоже станут зарегистрированными кандидатами", - отметил Асафов.

В целом, по его словам, рисунок кампании выглядит интересным и дальше будут заслуживающие внимания события. "Конечно, у ряда этих фигур будет неожиданное, дополнительное имя, прибавка к популярности, поскольку разные политические силы, не имеющие своего представительства, будут пытаться к ним аппелировать, пытаться их либо усилить, либо ослабить, используя их в качестве трибуны для декларации своих требований", - указал эксперт.

По его словам, выборы будут в любом случае конкурентными и легитимными. "Среди 11 человек есть новые интересные лица, которых мы ранее не наблюдали в электоральном процессе, есть и те, кого знаем хорошо", - сказал Асафов. Он разделил их на условные категории, среди которых безусловный лидер - Владимир Путин, уровень доверия россиян к которому на протяжении нескольких лет не снижается ниже 80%. Далее, по словам Асафова, идут "политические тяжеловесы", такие как Слуцкий и Даванков.

О начале кампании

По мнению зампреда комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Олега Матвейчева, больше всего избирателей интересует активность и кампания Путина, уже собрано более 1,3 млн подписей в его поддержку. "Владимир Путин очень активно начал кампанию. Встречался с семьями погибших бойцов. Съездил на Дальний Восток, посетил Чукотку. <...> Президент встречается не только с начальством, но и с людьми "на земле", выслушивает их, ведет откровенный разговор без посредников", - сказал Матвейчев.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин в свою очередь отметил, что ЛДПР уже ведет классическую кампанию. "В ряде регионов видны успешные ходы Леонида Слуцкого, например, на Чукотке, где встретился [он] с губернатором. Также был эффективный визит в Ставропольский край, поездка в Сочи, в Саратов. Все это идет в той линии, которую в свое время проводил [основатель ЛДПР] Владимир Жириновский. И в целом Слуцкий выступает хорошо, наследие Жириновского для него очень важно", - подчеркнул Данилин.

Что касается Даванкова, то он, по словам политолога, ведет яркую, направленную на молодой электорат кампанию, выходит с громкими инициативами. "Кандидаты-тяжеловесы свое, безусловно, получат. Они окучивают свой электорат, укрепляют свои позиции", - сказал Данилин.

О выборах

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы главы российского государства.

ЦИК РФ зарегистрировал трех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова и Владислава Даванкова. Поскольку все трое - представители парламентских партий, для регистрации в качестве кандидатов на выборах сбор подписей в их поддержку проводить не требуется.

В списке возможных кандидатов и на этапе сбора подписей, помимо Путина, находятся еще двое самовыдвиженцев - бьюти-блогер Рада Русских и эколог Анатолий Баташев, пять кандидатов от партий - Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Представителям непарламентских партий для регистрации своей кандидатуры на выборах требуется собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ.