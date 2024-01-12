Путин нацелил прокуроров усиливать борьбу с преступностью и экстремизмом

Президент России отметил, что среди главных задач прокуратуры в 2024 году остается выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин среди приоритетных задач прокуроров назвал наращивание усилий в борьбе с преступностью и экстремизмом.

"Следует наращивать усилия в борьбе с преступностью и экстремизмом, коррупцией и нецелевым расходованием бюджета. В условиях антироссийских санкций, в рамках антикризисных мер особое внимание нужно уделять надзору за соблюдением законодательства в сфере экономики", - сказал Путин в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

По его словам, среди главных задач ведомства в этом году остается выявление и устранение нарушений социальных и трудовых прав граждан, а также контроль за соблюдением прав, выплат и льгот для участников специальной военной операции и их семей.

"Конечно, отмечу такое ключевое направление, как обеспечение интересов страны в сфере обороны и безопасности, содействие в достижении целей специальной военной операции, в четком и своевременном исполнении заданий в гособоронзаказах", - подчеркнул президент.