Путин потребовал обеспечить законность предстоящих президентских выборов в России

Президент РФ отметил, что общество и государство высоко ценят работу прокуроров, а также рассчитывают, что они будут и дальше достойно выполнять служебные обязанности

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Прокуратура должна внимательно следить за соблюдением законности на предстоящих в России президентских выборах. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя прокуроров с их профессиональным праздником.

"Обращаю внимание на такие направления вашей работы, как надзорное обеспечение реализации национальных проектов, социальных программ, а также законности в ходе предстоящих в этом году выборов президента России", - сказал глава государства в видеообращении по случаю Дня работника прокуратуры.

Путин отметил, что общество и государство высоко ценят работу прокуроров, а также рассчитывают, что они будут и дальше достойно, принципиально выполнять служебные обязанности, четко, добросовестно служить народу. "Желаю руководству, работникам и ветеранам органов прокуратуры благополучия, здоровья и успехов в труде. Поздравляю с праздником", - подытожил глава государства.

Выборы президента России пройдут в марте, голосование продлится три дня: с 15 по 17 марта.