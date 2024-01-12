Краснов назвал прокуратуру России надежным гарантом соблюдения законов

Генеральный прокурор РФ выразил уверенность, что слаженные и профессиональные действия помогут сотрудникам ведомства и впредь добиваться положительных результатов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поздравил российских прокуроров с профессиональным праздником, отметив рост потенциала, расширение компетенции и сохранение оперативности в работе сотрудников. Поздравление опубликовано в телеграм-канале Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура как абсолютно новый для России институт была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. "Прошло 302 года с образования прокуратуры России - надежного гаранта соблюдения законов", - отметил Краснов.

"Из года в год мы наращиваем потенциал, расширяем компетенции, сохраняем оперативность в работе", - добавил генпрокурор. Он убежден, что слаженные и профессиональные действия, принципиальность и требовательность помогут сотрудникам ведомства и впредь добиваться положительных результатов.

Краснов отдельно поблагодарил ветеранов надзорного ведомства. "Ваши знания и опыт крайне востребованы в нашей ежедневной работе на благо Отечества", - заключил генпрокурор.