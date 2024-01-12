Россия запросила заседание СБ ООН в связи с ударами США и Британии по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Встреча должна состояться в 10:00 по местному времени

ООН, 12 января. /ТАСС/. Россия запросила на 12 января проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену. Об этом российское постпредство сообщило в Telegram-канале.

"Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с нанесением США и Великобританией ударов по Йемену", - говорится в тексте.

Как сообщили ТАСС в постпредстве, встреча намечена на 10:00 по местному времени (18:00 мск).

СБ ООН принял резолюцию по безопасности судоходства в Красном море с требованием немедленного прекращения атак на суда. 11 стран проголосовали за документ. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались от голосования. РФ перед голосованием предложила ряд поправок к американскому документу, однако все они были отклонены. США и Великобритания голосовали против каждой из российских поправок.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя отмечал, что авторы резолюции пытаются добиться легитимизации действий международной коалиции в Красном море задним числом. По его словам, Россию беспокоит, что принятая Совбезом резолюция может послужить поводом для развязывания военных действий в регионе.