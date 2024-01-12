Наблюдатели РФ подтвердили легитимность парламентских выборов в Бангладеш

Российскую делегацию возглавлял член центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Международные и российские наблюдатели подтвердили легитимность прошедших в Бангладеш парламентских выборов. Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД РФ комментарии официального представителя российского дипведомства Марии Захаровой.

"Легитимность прошедших выборов и их соответствие общепринятым стандартам подтвердили как местные, так и многочисленные (более 200 человек) международные наблюдатели, включая российских. Делегацию нашей страны возглавлял член центральной избирательной комиссии Российской Федерации Андрей Юрьевич Шутов", - указала Захарова.

Дипломат также отметила, что "отдельные оппозиционные политические партии, к сожалению, воздержались от участия в избирательном процессе". "Были также попытки повлиять на него извне, о чем мы уже упоминали 22 ноября и 15 декабря прошлого года, - констатировала официальный представитель МИД России. - Следует отдать должное руководству Бангладеш, которое в этих условиях смогло создать необходимые условия для свободного волеизъявления избирателей".

"Пользуясь случаем, хотели бы поздравить народ Бангладеш с успешным завершением выборов", - заключила Захарова.

Правящая в Бангладеш партия "Авами лиг" ("Народная лига") обеспечила себе значительный отрыв от соперников и стала победителем на парламентских выборах. Лидер партии, действующий премьер-министр Шейх Хасина четвертый раз подряд и пятый раз в своей политической карьере займет пост главы правительства.