Захарова заявила, что позиция США по Красному морю в СБ ООН была предлогом для эскалации

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Официальный представитель МИД отметила, что РФ решительно осуждает удары США и Британии по объектам в Йемене

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Позиция Вашингтона по Красному морю в СБ ООН была лишь предлогом для эскалации в регионе, Россия осуждает удары США и Британии по объектам в Йемене. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наши опасения о том, что позиция США в Совете Безопасности ООН по Красному морю - лишь предлог для дальнейшей эскалации ситуации и напряженности в регионе. Мы решительно осуждаем эти безответственные действия США и их союзников", - отметила дипломат.

Захарова также заявила, что Россия призывает международное сообщество выступить с решительным осуждением нападения группы стран во главе с США на Йемен.

"Мы призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран без мандата Организации Объединенных Наций нападения на Йемен", - сказала дипломат.

"Разделяем высказанные нашими региональными партнерами, в частности, из Саудовской Аравии, озабоченности, и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации ситуации", - указала Захарова.

Она отметила, что авантюра нелегальной коалиции во главе с США и Британией с ударами по Йемену несет прямую угрозу миру и безопасности.

"Исходим из того, что данная авантюра сил нелегальной коалиции представляет прямую угрозу глобальному миру и безопасности. Руководствуясь таким пониманием, мы потребовали срочного созыва заседания Совета Безопасности ООН, с трибуны которого будут озвучены наши принципиальные оценки этих противоправных действий", - сказала дипломат.