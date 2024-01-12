Медведев назвал украинские власти "ворюгами"

Зампред Совета безопасности РФ считает, что воровство у киевской власти "в крови на генетическом уровне"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Руководство Украины - это "бескомпромиссные ворюги", которые расхищают огромные средства, выделяемые им Западом на вооружение. Такое мнение выразил в Telegram-канале зампред Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, киевские власти долгое время считались "безгрешными нестяжателями" и "святыми патриотами". "Ан нет, оказалось, они банальные и бескомпромиссные ворюги, которые расхищают огромные средства на оружие, выделяемое [Западом]", - написал Медведев.

Он обратил внимание на то, что, согласно подсчетам газеты The New York Times, "Пентагон не следил за поставляемым Украине оружием, поэтому исчезло вооружение на $1 млрд: почти 40 000 единиц - дроны-камикадзе, ПЗРК и приборы ночного видения". "Теперь американские кукловоды опасаются, что оружие могли украсть и отдать контрабандистам либо кто-то из их гнилой камарильи, либо киевские рвачи", - добавил зампред СБ РФ.

По его мнению, воровство у киевской власти "в крови на генетическом уровне". "Они воровали, воруют и будут воровать", - заключил Медведев.

"В этом [в воровстве] вся философия украинской элиты <...>. Так что выделяйте им свои миллиарды, господа хорошие из ЕС и из-за океана. Все будет с блеском с… разворовано в кратчайшие сроки", - написал зампред Совбеза РФ.