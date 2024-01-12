Посольство РФ в Финляндии не получало жалоб на условия содержания от россиянина Тордена

В диппредставительстве сообщили, что последняя встреча состоялась в декабре

ХЕЛЬСИНКИ, 12 января. /ТАСС/. Гражданин России Воислав Торден, задержанный в Финляндии, не подавал жалоб на условия своего содержания, сообщили ТАСС в посольстве России в Финляндии.

"Посольство России в Финляндии внимательно следит за ситуацией с гражданином Торденом. Наши консульские сотрудники поддерживают связь с адвокатами задержанного, регулярно посещают его лично. Последняя встреча состоялась в декабре. Со стороны Тордена жалоб на условия содержания или запросов на организацию внеочередных посещений консульскими сотрудниками не поступало. Держим данный вопрос на контроле", - заявили российские дипломаты.

Ранее Центральная криминальная полиция Финляндии потребовала наложить арест на Тордена по подозрению в совершении военных преступлений на Украине. Согласно ордеру на арест, предполагаемые преступления были совершены в 2014-2015 годах.

8 декабря Верховный суд Финляндии постановил немедленно освободить 36-летнего Тордена, отказав в его экстрадиции на Украину. Сразу после освобождения Торден был задержан финскими пограничниками.

Торден, ранее носивший имя Ян Петровский, - гражданин РФ. Он включен в санкционные списки Евросоюза и Минфина США. Украинская сторона добивается его выдачи из-за обвинений в преступлениях, которые, как утверждается, были совершены в Донбассе. Россиянина задержали в аэропорту Хельсинки 20 июля, на следующий день суд постановил заключить его под стражу за нарушение норм иммиграционного законодательства республики.