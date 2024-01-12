МИД РФ назвал двойными стандартами Запада обвинения в миграционном кризисе в Финляндии

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что обвинения в адрес России в связи с причастностью к миграционному кризису в ЕС как и любая другая антироссийская информационная кампания основываются на многочисленных фейках

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Обвинения в миграционном кризисе в Финляндии в адрес РФ являются двойными стандартами Запада, "ни о каком неконтролируемом потоке" речи не идет, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Дипломат отметила, что обвинения в адрес России в связи с причастностью к миграционному кризису в Европейском союзе как и любая другая антироссийская информационная кампания основываются на многочисленных фейках. "По данным агентства пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex, <...> с января по октябрь 2023 года было зафиксировано более 330 тыс. случаев незаконного пересечения внешней границы Европейского союза. Наиболее проблемным традиционно остается центрально-средиземноморский маршрут - свыше 143 тыс. человек, следом - западно-балканский - это более 97 тыс. человек, восточно-средиземноморский - 45 тыс. человек, западно-африканский - 28 тыс. человек. Речь идет о сотнях тысяч незаконных мигрантов, - сказала она. - На контрасте приведем статистику по российско-финской границе, которая как бы стала буквально коллапсом ситуации на миграционном направлении для Европейского союза. Согласно данным УВКБ ООН и миграционной службы Финляндии, границу со стороны России в ноябре пересекли чуть более восьми сотен человек".

"Как видите, ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идет. Очередной пример двойных стандартов Запада - или вообще отсутствие стандартов", - добавила Захарова.

Дипломат также обратила внимание на то, что 21 декабря МВД Финляндии объявило, что власти страны будут выплачивать €5 тыс. беженцам, если они примут решение добровольно вернуться домой в течение 30 дней. "Что это? Решение миграционного вопроса или что? Или попытка финских властей откупиться от тех, кому нужна помощь и кто пришел, ориентируясь на призывы того самого коллективного Запада, который под предлогом прав человека, гуманитарного спасения и, конечно, защиты демократии разрушил их дома в их странах и регионах и их континентах? - добавила она. - Чтобы решить проблему миграции Европейскому союзу нужно не искать виноватых, а всего-навсего устранить первопричину миграционных кризисов. Что же нужно для этого? Нужно подойти к зеркалу и увидеть там самих себя. Потому что находятся эти первопричины не в странах исхода, как их называют социальные антропологи, а как в раз в западных столицах".

"А если говорить терминами политологов, то пока Запад не прекратит вмешиваться во внутренние дела стран мирового большинства, миграционные кризисы не закончатся, и к России это не имеет никакого отношения", - заключила Захарова.