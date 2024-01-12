Комиссия Совбеза РФ обсудила вопросы сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности

Участники встречи также обсудили меры, направленные на противодействие угрозам в Центральной Азии, рассказали в аппарате СБ РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Межведомственная комиссия Совета безопасности (СБ) России по проблемам СНГ обсудила вопросы углубления сотрудничества стран Содружества в сфере безопасности в условиях антироссийских санкций западных стран.

"Межведомственная комиссия Совета безопасности России по проблемам Содружества Независимых Государств рассмотрела вопросы развития интеграции на пространстве СНГ. Отдельное внимание уделено вопросам углубления сотрудничества стран СНГ в сфере безопасности с учетом проводимой Западом санкционной политики в отношении России", - говорится в сообщении пресс-службы аппарата СБ РФ.

Отмечается, что участники встречи также обсудили меры, направленные на противодействие угрозам безопасности в Центральной Азии, в том числе исходящим с территории Афганистана. "На фоне кризисных событий в этой стране выработаны меры содействия партнерам по СНГ для обеспечения необходимого уровня безопасности", - сообщают в Совбезе.

Межведомственная комиссия СБ РФ по проблемам СНГ образована указом президента России в 2011 году в целях реализации задач по обеспечению национальных интересов в отношениях с государствами - участниками объединения. Среди ее функций - анализ и прогнозирование развития отношений России с государствами - участниками СНГ, в том числе выявление внешних угроз национальным интересам, подготовка соответствующих предложений и рекомендаций Совбезу.