Захарова: новое обострение на Корейском полуострове стало результатом политики США

По словам официального представителя МИД РФ, санкционно-силовые методы Запада не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Новый виток напряженности на Корейском полуострове стал результатом курса США и их союзников, он ставит под угрозу безопасность региона. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Виток напряженности (на Корейском полуострове - прим. ТАСС) продолжает набирать силу. Российская сторона неоднократно предупреждала об опасности наращивания Вашингтоном и его союзниками совместной военной активности в субрегионе. Мы наблюдаем сейчас результаты подобного курса, он провоцирует дальнейшую конфронтацию", - отметила дипломат.

По словам Захаровой, санкционно-силовые методы Запада не только не способствуют разблокированию переговорного процесса, но и ставят под угрозу безопасность Корейского полуострова и стран Северо-Восточной Азии.

"Только взаимоуважительный диалог, в частности это касается диалога США с КНДР, конструктивное взаимодействие всех вовлеченных в политико-дипломатическое урегулирование сторон является основой комплексного решения имеющихся проблем", - подчеркнула дипломат.

КНДР 5 января провела учения береговой артиллерии, выпустив 192 снаряда по условным целям в акватории рядом с южнокорейскими островами Ёнпхёндо и Пэннёндо, но к северу от Северной разграничительной линии, которую в Сеуле считают фактической морской границей. В ответ Вооруженные силы Республики Корея провели аналогичные маневры, но выпустили порядка 400 снарядов. В Сеуле указывали, что снаряды КНДР упали в буферной зоне.