МИД РФ считает обвинения Армении в адрес миротворцев в Карабахе деструктивными

Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовать факты ради снятия с себя ответственности"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Москва считает обвинения армянских политиков в адрес находящихся в Карабахе российских миротворцев деструктивными, это попытки подтасовать факты. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим эти заявления, мы считаем их деструктивными и, самое главное, не соответствующими действительности", - сказала она.

Захарова также отметила, что подобные заявления со стороны Армении являются попытками "подтасовать факты ради снятия ответственности". "По-другому я не могу это как-то оценить", - добавила она.

При этом, указала официальный представитель МИД, странно, что такие заявления продолжают звучать. "У нас налажен очень доверительный, хороший, плотный диалог с коллегами из МИД Армении, это традиционный был контакт", - сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Россия по этому поводу неоднократно доводила свою позицию. "Говорили о том, что они (обвинения - прим. ТАСС), в общем-то, несут только новые проблемы в двусторонних отношениях и точно не содействуют ничему: ни укреплению двусторонней повестки, ни решению региональных проблем, - продолжила она. - Но, к сожалению, видимо, кому-то это там выгодно. Я уж не знаю, выгодно ли это в Армении кому-то, выгодно ли за рубежом Армении кому-то, сложно сказать".