Захарова заявила, что наращивание сил НАТО в Литве ведет к эскалации военной напряженности

Официальный представитель МИД сообщила, что это носит провокационный характер

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Предстоящее размещение в Литве бригады германского бундесвера на постоянной основе означает наращивание военного присутствия НАТО у российских границ, что ведет к эскалации напряженности. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Увеличение активности и военных потенциалов НАТО и ее стран-членов вблизи российских границ носит провокационный характер, - отметила она. - Это ведет только к эскалации военной напряженности, а не к ее снижению, в чем западные политики пытаются убедить обычных европейцев".

Официальный представитель дипведомства напомнила о том, что соглашение, в соответствии с которым военное присутствие бундесвера в Литве будет доведено до уровня бригады, Берлин и Вильнюс подписали в декабре 2023 года. "Развертывание контингента начнется в 2025 году, достижение оперативной готовности планируется к 2027 году при условии создания литовцами необходимой инфраструктуры, - продолжила она. - Бригада в составе практически 5 тыс. военнослужащих и 200 гражданских специалистов будут находиться в Литве на постоянной основе".

По словам дипломата, как только бригада достигнет оперативной готовности, "НАТО намерена передать под ее командование боевую тактическую группировку, которая сейчас действует в Литве".

"Таким образом, форсированными темпами идет наращивание сил и средств НАТО на восточном фланге, - резюмировала Захарова. - Делается это как на коалиционной, так и на двусторонней основе. Кроме того, в текущем году на территории прибалтийских государств будет проведена серия военных учений, сценарии которых предусматривают так называемую подготовку к крупномасштабному конфликту".