В МИД РФ сожалеют об отсутствии реакции Армении на "нацистский марш" в Ереване

Официальный представитель ведомства Мария Захарова сообщила, что необходимо пресекать любые проявления нацизма и "неустанно бороться с фальсификацией истории"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Российская сторона сожалеет, что со стороны властей Армении не последовало должной реакции на проведение шествия неонацистов в Ереване 1 января. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видели эти кадры и с глубокой обеспокоенностью восприняли состоявшиеся 1 января в центре Еревана шествия группы фашиствующих молодчиков. Мы, конечно, удивлены, что армянские силы правопорядка никак не воспрепятствовали сходке [людей], которые буквально демонстрировали на камеру в присутствии СМИ свою ориентацию, вскидывая руки в нацистском приветствии, - сказала она. - Сожаление вызывает отсутствие должной реакции властей Армении, правозащитных структур".

"Мы убеждены что необходимо пресекать любые проявления нацизма, пресекать их на корню и неустанно бороться с фальсификацией истории", - продолжила дипломат.