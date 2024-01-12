Захарова заявила, что "воровство стало визитной карточкой англосаксов"

Официальный представитель МИД отметила, что Россия готова принять адекватные ответные меры при конфискации своих активов на Западе

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с одобрением в США законопроекта об изъятии российских активов заявила, что "воровство стало визитной карточкой англосаксов".

"Воровство государственной, частной, общественной собственности стало визитной карточкой англосаксов. Вашингтон, Лондон промышляют этим десятилетиями, до этого, правда, это называлось по-другому - пиратство, например. Потом оно было легализовано, теперь это вот пиратство ХХI века, на мой взгляд", - сказала она на брифинге.

По ее словам, США пытаются навязать ЕС антироссийские шаги по конфискации активов РФ. "Американцы, в том числе методами информационного воздействия, стремятся теперь уже сподвигнуть Европейский союз, где находится значительная часть замороженных отечественных средств, первым совершить жесткие, нелегитимные действия, чтобы Европейский союз принял на себя все неминуемые негативные экономические, юридические, моральные последствия такого шага", - сказала она.

Россия готова принять адекватные ответные меры при конфискации своих активов на Западе. "Также хотела бы напомнить, что эвентуальное изъятие наших суверенных резервов чревато пагубными последствиями для финансовой и инвестиционной сферы в тех государствах, которые вопреки предупреждениям здравомыслящих экспертов пойдут на подобный шаг", - сказала Захарова.

"Российская сторона не заинтересована в подобном развитии ситуации, но готова к любым вариантам, в том числе предусматривающим адекватные ответы на очередные недружественные действия", - подчеркнула она.