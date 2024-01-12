Захарова заявила, что снос связанных с РФ памятников в Болгарии навредит народу республики

Россия продолжает следить за ситуацией с мемориальными объектами в стране, отметила официальный представитель МИД РФ

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Снос памятников российского и советского наследия в Болгарии и разжигание ненависти к России нанесет непоправимый ущерб народу самой республики. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ставка делается на то, чтобы насильственным путем изменить сознание собственного населения, заразить его ненавистью, отравить отношения между народами, но это, опять же, как и в ситуации с Украиной, и то, о чем мы говорим в контексте о Молдавии, и очень многими другими странами, нанесет ущерб непоправимый народу самой Болгарии", - сказала дипломат.

Захарова отметила, что РФ продолжит следить за ситуацией с мемориальными объектами в Болгарии. "Плохо, что там не понимают, я имею в виду опять же часть политической элиты Болгарии, какой вред наносят сами себе, по сути, отворачиваясь от собственного прошлого и обесценивая его, обесценивая память своих же собственных героев в угоду сомнительной конъюнктуре и чужому заказу", - добавила она.

Юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии "Демократы за сильную Болгарию" (ДСБ) о переносе памятника советскому солдату "Алеша" и запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий.

Ранее решением большинства депутатов Софийского городского совета, в том числе и представителей ДСБ, коалиции "Продолжаем перемены - Демократическая Болгария" и партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" в Софии в конце 2023 года был разрушен памятник Советской армии.