Захарова сравнила планы Латвии выдворить россиян из-за языка с практиками фашистов

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила планы Латвии выдворить 1 167 россиян из-за закона о знании языка с практиками фашистов по сегрегации людей.

"У этих людей уже отобрано право на минимальный соцпакет, на доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию на территории Латвии, - это просто то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определенных вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе. Тогда они придумывали гетто - то есть компактные поселения, в которые свозили людей и ограничивали им всевозможные права, сегодня все эти практики реализуются просто в новом гибридном формате. А суть одна и та же - сегрегация людей по национальному признаку", - сказала она на брифинге.