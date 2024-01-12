Кремль осудил удары США и Великобритании по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что удары нелегитимны с точки зрения международного права

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Удары США и Великобритании по Йемену нелегитимны с точки зрения международного права, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы их осуждаем", - сказал представитель Кремля журналистам в ответ на просьбу прокомментировать такие удары. "С точки зрения международного права они (удары - прим. ТАСС) являются нелегитимными. Вот какова наша позиция", - добавил Песков.

Он напомнил, что ранее Совет Безопасности ООН принял американский проект резолюции с осуждением атак йеменских мятежников-хуситов в Красном море и требованием их немедленного прекращения. За документ проголосовали 11 членов Совбеза, 4 страны, в том числе Россия, воздержались. "Мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары", - подчеркнул пресс-секретарь.

Говоря об атаках хуситов на международные торговые суда, он отметил: "Мы неоднократно призывали хуситов отказаться от подобной практики и считаем ее чрезвычайно неверной".