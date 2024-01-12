В МИД РФ выступили за проведение в Москве консультаций по ближневосточному урегулированию

Официальный представитель ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжит ставить вопрос о создании эффективного посреднического механизма

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Россия выступает за проведение консультаций ключевых игроков для гармонизации их позиции по решению палестино-израильского конфликта в Москве. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"МИД России выступает, и это было уже сделано, с инициативой о проведении в Москве консультаций ключевых игроков с целью гармонизации их позиции по решению палестино-израильского конфликта", - сказала дипломат.

"Мы продолжаем ставить вопрос о создании эффективного посреднического механизма в сфере ближневосточного урегулирования, важную роль в котором сыграли бы государства региона", - добавила она.