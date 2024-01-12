Захарова заявила, что призыв властей Швеции готовиться к войне требует внутренней реакции

По словам официального представителя МИД РФ, слова министра по делам гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина "вызвали шок у самих граждан этой страны"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Призывы шведских властей к гражданам страны о необходимости готовиться к перспективе боевых действий требуют реакции со стороны общества. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя заявление министра по делам гражданской обороны Швеции Карла-Оскара Болина, который призвал граждан страны быть готовыми к войне, дипломат отметила, что эти слова "вызвали шок у самих граждан этой страны".

"За подобные слова все-таки нужно перед собственным населением отвечать и нужно в какой-то момент тем странам, которые, к сожалению, сложили свой иммунитет к ногам американского, натовского диктата, объясниться перед собственным населением. <…> Я считаю, что это заявление требует в первую очередь внутренней реакции самого шведского общества, которое должно потребовать от представителей своего правительства объяснений на этот счет", - сказала Захарова.