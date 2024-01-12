Медведев: размещение британских войск на Украине будет означать объявление войны РФ

Так заместитель председателя Совбеза РФ прокомментировал приезд премьера Великобритании Риши Сунака в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности"

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Размещение британского военного контингента на Украине будет означать объявление войны России, предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Так он прокомментировал приезд премьера Великобритании Риши Сунака в Киев для подписания "исторического соглашения в сфере безопасности".

"Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране", - написал Медведев в своем Telegram-канале.

"Как бы отнеслась западная общественность к тому, что британская делегация попала в центре Киева под обстрел кассетными боеприпасами, как это случилось с мирными жителями нашего Белгорода?" - задался также вопросом замглавы СБ России.

Вооруженные силы Украины 30 декабря 2023 года обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. Погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения, были повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря 2023 года Минобороны РФ заявило об ответном ударе по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.