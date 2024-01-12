Матвиенко: никакие факторы не повлияют на решимость России достичь всех целей СВО

Спикер Совфеда отметила, что в настоящее время идет борьба на информационном фронте специальной военной операции

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Никакие внешние факторы не способны повлиять на решимость России достичь всех заявленных целей в специальной военной операции. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила в ходе торжественной церемонии награждения победителей конкурса на лучшее освещение парламентской деятельности "Совет Федерации - палата регионов".

"Я уверена, что никакие внешние факторы не смогут повлиять на нашу решимость последовательно продвигаться к достижению всех заявленных целей специальной военной операции.

Как и на передовой, и в экономике, и во многих других сферах ничего у наших противников не получается и не получится", - подчеркнула Матвиенко.

Она добавила, что у России есть главное преимущество - это полное понимание гражданами необходимости "отстаивания суверенного пути России, колоссальная поддержка в обществе, железобетонная консолидация".

Кроме того, она отметила, что в настоящее время идет борьба на информационном фронте специальной военной операции.

"У государства есть четкое понимание: вклад журналистского сообщества в освещение СВО - неотъемлемая составляющая нашей несомненной будущей Победы. И я хотела в вашем лице поблагодарить всю большую, многотысячную команду российских журналистов, которые показали силу слова и силу правды в это непростое время. Прежде всего, это касается военкоров, которые рискуют жизнями, выполняя свой профессиональный долг", - добавила она.

В ходе церемонии участники мероприятия почтили минутой молчания память российских журналистов, погибших на СВО.