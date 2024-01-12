Посольство РФ рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в Йемен

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Несколько сотен российских граждан могут находиться на территории этой страны в настоящий момент, сообщили в диппредставительстве

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. МИД России с начала кризиса в Йемене рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в эту страну. Об этом заявили ТАСС в посольстве РФ в Йемене.

"С начала военно-политического кризиса в Йемене МИД России рекомендовал росгражданам воздержаться от поездок в эту страну. Данные рекомендации остаются актуальными и по сей день", - сообщили в посольстве.

В диппредставительстве добавили, что несколько сотен российских граждан могут находиться на территории Йемена в настоящий момент. "По состоянию на утро 12 января информации о российских гражданах, пострадавших в результате ночных ударов США и Великобритании по Йемену, в посольство не поступало. Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией", - добавили в посольстве.

Отмечается, что удары США и Великобритании по нескольким объектам на территории Йемена грозят дальнейшим ухудшением положения населения этой страны.