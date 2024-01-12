В Запорожье начали обучение 600 общественных наблюдателей к выборам президента

Как уточнил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в регионе Антон Бибаров-Государев, они будут призваны доводить истинную информацию о положении дел на избирательных участках, несмотря на возможное появление фейков и интернет-вбросов со стороны Украины

МЕЛИТОПОЛЬ, 12 января. /ТАСС/. Общественных наблюдателей, которых задействуют на выборах президента России в марте 2024 года, начали обучать в Запорожской области. Подготовку пройдут 600 человек, рассказал ТАСС руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Запорожской области Антон Бибаров-Государев.

"За первое занятие мы обучили 65 наблюдателей, всего мы планируем обучить более 600 человек. Это те, которые будут участвовать в наблюдении непосредственно, и плюс так называемые запасные наблюдатели, которые могут прийти на смену основному составу в случае необходимости", - сказал Бибаров-Государев. По его словам, к выбору наблюдателей подходят ответственно, потому что необходимо, чтобы "люди осознанно шли на этот шаг". Наблюдателями хотят стать, в основном, взрослые люди, но "радует наличие и молодежи - 19, 20, 21 год".

Как заявил Бибаров-Государев, проблем с набором наблюдателей в населенных пунктах, находящихся возле линии боевого соприкосновения, нет. Председатель штаба отметил, что не исключает появления фейков и интернет-вбросов со стороны Украины, но наблюдатели призваны доводить истинную информацию о положении дел на избирательных участках.

"Во время прошлых выборов в муниципальные советы приходила информация и о террористических акциях на участках, и об ударах дронами. Но благодаря нашим наблюдателям она, слава богу, не подтверждалась. То есть попытка запугать у наших украинских недоброжелателей сорвалась, и отчасти это все благодаря нашим наблюдателям. И в текущие выборы мы предполагаем, что эти "наши уши и глаза" позволят нам опровергать фейки в интернете", - поделился Бибаров-Государев.

Общественный штаб по наблюдению за выборами президента России был создан в Запорожской области 19 декабря 2023 года. Изначально в него вошли более 10 экспертов-общественников.

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта 2024 года. Центризбирком России решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента России.