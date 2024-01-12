Депутат предложил самарскому губернатору выкупить памятник "Алеша" у Пловдива

Михаил Матвеев считает, что монумент нужно установить в Самаре

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Депутат думской фракции КПРФ Михаил Матвеев предложил губернатору Самарской области Дмитрию Азарову выкупить у Пловдива памятник советским воинам "Алеша" и установить его в Самаре. Об этом депутат, который был избран по округу №162 (Промышленный - Самарская область), написал в своем Telegram-канале.

"Направил губернатору Самарской области предложение принять меры по выкупу у властей Пловдива памятника советским воинам-освободителям "Алеша" в случае принятия ими анонсированного решения о его демонтаже, и установке его на Волге, в Самаре", - говорится в сообщении.

Матвеев опубликовал текст депутатского запроса, в котором отметил историческую связь Самары с Болгарией: жители и власти города нередко помогали болгарскому народу, в советское время Самара была побратимом болгарского города Стара-Загоры. "Уверен, многие самарские граждане, предприниматели, представители органов власти готовы будут принять личное участие в сборе народных пожертвований для финансирования данного предложения", - подытожил депутат.

Ранее юридическая комиссия городского совета Пловдива рассмотрела предложение депутатов партии "Демократы за сильную Болгарию" о переносе памятника "Алеша" и запросила от мэрии официальное заключение о возможности и стоимости подобных действий.

Памятник был торжественно открыт 5 ноября 1957 года.