Замглавы МИД РФ обсудил с послом ОАЭ резкое обострение в районе Красного моря

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Михаил Богданов и Мухаммед Ахмед аль-Джабер также обсудили вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-эмиратского сотрудничества

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом ОАЭ в Москве Мухаммедом Ахмедом аль-Джабером резкую эскалацию обстановки в районе Красного моря. Об этом сообщили в российском дипведомстве.

"Проведен обмен мнениями по ключевым темам ближневосточной повестки дня с акцентом на развитие ситуации в зоне палестино-израильского конфликта и резкое обострение обстановки в районе Красного моря", - указали в МИД РФ.

Там добавили, что стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего укрепления многопланового российско-эмиратского сотрудничества. Встреча состоялась по просьбе посла ОАЭ.