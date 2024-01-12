Посольство США в РФ объяснило цели программ культурного обмена после заявлений Нарышкина

В диппредставительстве считают, что личное общение делает международные отношения более гуманными

МОСКВА, 12 января. /ТАСС/. Посольство США в Москве объяснило цели программ культурного и образовательного обмена в России после заявлений главы Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина о подрывном характере такой деятельности. Сообщение опубликовано в Telegram-канале американского диппредставительства.

Нарышкин, в частности, ранее заявил, что США намерены активизировать работу с выпускниками американских программ обмена для создания стержня пятой колонны в России перед президентскими выборами. По его словам, предусматривается проведение в странах ближнего зарубежья сотрудниками спецслужб США под дипломатическим прикрытием тренингов, на которых основной упор будет делаться на обучении методам разжигания межнациональной вражды и вмешательства в выборы. Первый семинар намечено провести в Риге с 16 по 18 февраля. В посольстве США указали, что полностью отвергают "обвинения российского правительства в отношении целей американских программ".

"Мы считаем, что личное общение делает международные отношения более гуманными", - говорится в сообщении дипмиссии. При этом посольство США не стало опровергать работу подобных программ.

По мнению американских дипломатов, возможность учиться, проводить исследования и обмениваться идеями "способствует поиску решений общих международных проблем". "Это делает наш мир безопаснее", - говорится в сообщении.

Глава СВР ранее заявил, что США намерены активизировать подобную деятельность, чтобы раскачать внутриполитическую ситуацию в России в преддверии президентских выборов.