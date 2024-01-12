Небензя заявил, что затопление тоннелей в Газе может быть расценено как геноцид

Кроме того, постпред России при ООН заявил, что США и их союзники собственноручно способствуют распространению палестино-израильского конфликта на весь регион

ООН, 13 января. /ТАСС/. Затопление тоннелей в секторе Газа может быть расценено как геноцид, заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"На фоне катастрофической гуманитарной ситуации крайнюю озабоченность вызывают планы Израиля по затоплению тоннелей в Газе морской водой. А речь идет, по разным оценкам, о затоплении 1,3 тыс. коридоров", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке. "Подобные действия [по затоплению тоннелей в Газе] могут быть квалифицированы как один из элементов геноцида, согласно <...> конвенции 48-го года о предупреждении преступлений геноцида и наказании за него ", - подчеркнул Небензя.

Российский дипломат добавил, что последствиями этих шагов "сохранятся на века". "Реализация такого плана грозит не только масштабной экологической катастрофой, но и сделает территорию анклава фактически непригодной для жизни", - указал Небензя.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала, что израильские власти рассматривают возможность затопления системы подземных тоннелей, в которых, по убеждению израильских военных, скрываются бойцы палестинского движения ХАМАС, морской водой, что может привести к экологической катастрофе и еще больше ухудшить ситуацию с пресной водой в анклаве.

Небензя также заявил, что Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют распространению палестино-израильского конфликта на весь регион. "Эскалация в Газе продолжается уже 100 дней, и нет ни единого признака ее снижения. Более того, Соединенные Штаты и их союзники собственноручно способствуют переливу конфликта и его распространению на весь регион, атаковав вчера (в ночь на 12 января - прим. ТАСС) в нарушение статьи 2 Устава ООН народ Йемена", - заявил он в ходе выступления на заседании СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке.

"Видимо, такую эффективную двустороннюю дипломатию в регионе, а проще говоря произвол, имеют в виду наши американские коллеги, утверждающие, что она работает лучше, чем многосторонние усилия, - продолжил Небензя. - Без немедленного прекращения огня в Газе Ближний Восток рискует погрузиться в пучину полномасштабной войны с самыми серьезными глобальными последствиями. Совет Безопасности ООН обязан в самое ближайшее время вернуться к рассмотрению данного вопроса".

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах" заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. По подсчетам Центрального командования Вооруженных сил США, с середины ноября хуситы атаковали более 20 кораблей и гражданских судов в Красном море.

В ночь на 12 января вооруженные силы США и Великобритании нанесли удары с применением самолетов, кораблей и подводных лодок по объектам "Ансар Аллах" в некоторых городах Йемена, включая Сану и Ходейду. Президент США Джо Байден заявил, что удары были нанесены в ответ на "беспрецедентные атаки хуситов" в Красном море и являются оборонительными. Целями стали места дислокации ракет, беспилотники и радиолокационные станции хуситов.