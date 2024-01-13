Небензя: Израиль продолжает наносить удары по объектам БАПОР с палестинскими беженцами

Постоянный представитель России при ООН отметил, что "с момента эскалации конфликта уже около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома"

ООН, 13 января. /ТАСС/. Израиль продолжает бомбардировки объектов Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР), в которых нашли убежище мирные палестинцы в секторе Газа. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"С момента эскалации конфликта уже около 2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома, половина из них - женщины и дети. Большая часть внутренне перемещенных лиц, а точнее вынужденно перемещенных лиц, нашла убежище в учреждениях БАПОР, которые, несмотря на свой статус, продолжают подвергаться израильским бомбардировкам. Эти люди лишились крова, имущества, средств к существованию, многие фактически находятся на грани голода", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.