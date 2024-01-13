Небензя заявил, что действия Израиля по переселению палестинцев всколыхнут весь регион

Постпред России при ООН отметил, что логика стратегии по насильственному переселению заключается в том, чтобы "сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной"

ООН, 13 января. /ТАСС/. Политика Израиля по насильственному переселению палестинцев из сектора Газа всколыхнет весь регион и будет иметь последствия для всего мира. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Продолжение насильственного выдавливания палестинцев из сектора Газа и с Западного берега [реки Иордан] непременно всколыхнет весь регион Ближнего Востока и севера Африки и чревато последствиями для всего мира", - сказал он в пятницу на заседании Совбеза ООН.

Небензя отметил, что логика стратегии по насильственному переселению проста и заключается в том, чтобы "сделать жизнь в Газе невыносимой, даже невозможной [для палестинцев]".

В начале января министр национальной безопасности еврейского государства Итамар Бен-Гвир и министр финансов Бецалель Смотрич выступили с призывом к "добровольному переселению" жителей сектора Газа за пределы анклава в качестве способа урегулирования конфликта и обеспечения безопасности.