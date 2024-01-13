Небензя: ситуация в Газе демонстрирует катастрофичность отказа от международного права

Постпред России при всемирной организации отметил, что угроза принудительного переселения палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан - "это только часть кровавого пазла, из которого складывается картина катастрофической гуманитарной ситуации"

ООН, 13 января. /ТАСС/. Гуманитарная ситуация в секторе Газа демонстрирует, насколько катастрофичным может быть игнорирование международного права. Об этом заявил на заседании Совета Безопасности (СБ) ООН по ситуации на Ближнем Востоке постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Чудовищная гуманитарная ситуация в Газе демонстрирует, насколько катастрофичным может быть движение по пути, который игнорирует международное право", - сказал он. Небензя отметил, что угроза принудительного переселения палестинцев из сектора Газа и с Западного берега реки Иордан - "это только часть кровавого пазла, из которого складывается картина катастрофической гуманитарной ситуации в Газе".

"К настоящему моменту в анклаве погибли более 23 тыс. человек, только по предварительным данным, были убиты более 7,5 тыс. детей. Тысячи людей числятся пропавшими под завалами разрушенных зданий. С учетом частоты и мощности ударов по населенным пунктам каждый день в Газе гибнут и получают увечья десятки, если не сотни газавитян. Гражданская инфраструктура, включая медицинские объекты, практически полностью разрушена. Тотальная блокада Газы привела к острой нехватке воды, топлива, медикаментов", - отметил российский постпред.

Дипломат подчеркнул, что "атака 7 октября, безусловно, предосудительна", но не может служить основанием для легитимизации неизбирательного применения силы Израилем в секторе Газа, "тем более в таких формах ведения боевых действий, которые фактически превращаются в коллективное наказание палестинцев".