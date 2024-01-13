Небензя заявил, что Вашингтон не собирается останавливаться на достигнутом

Постоянный представитель России при всемирной организации отметил, что удары по Йемену являются вооруженной агрессией и грубейшим нарушением Устава ООН

ООН, 13 января. /ТАСС/. Вашингтон не собирается останавливаться на достигнутом, заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, говоря об ударах США по объектам хуситов в Йемене.

"Теперь многострадальный Йемен снова стал очагом боевых действий в регионе. Война распространяется на Красное море и Аденский залив. При этом Вашингтон явно не собирается останавливаться на достигнутом - в Белом доме заявили, что "оставляют за собой право" возобновить военные действия в случае, если усмотрят новые угрозы", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

"Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять - и эти "угрозы", и меры по реагированию на них США будут определять произвольно, без малейшей оглядки на международное право", - добавил дипломат.

Небензя также добавил, что удары США и Великобритании по объектам мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" в Йемене являются вооруженной агрессией и грубейшим нарушением Устава ООН. "Ситуация предельно ясна. Действия так называемой коалиции - грубейшее нарушение статьи 2 Устава ООН. Это очередная военная агрессия коллективного Запада в длинном списке его набегов на настрадавшийся Ближний Восток", - сказал он.

Кроме того, как отметил Небензя, удары по Йемену не имеют ничего общего с правом на самооборону. "Вопреки утверждениям западных коллег, массированные удары США и Великобритании по территории Йемена не имеют ничего общего с осуществлением права на самооборону по статье 51 Устава ООН. Статья 51 не может быть применена к ситуации с коммерческими судами. Право на самооборону не может задействоваться для обеспечения свободы судоходства, нашим американским коллегам это прекрасно известно", - сказал постпред РФ.

Как отметил дипломат, "никакой санкции СБ ООН по Главе 7 Устава на применение силы тоже не было".