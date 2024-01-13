Небензя: Россия призывает международное сообщество решительно осудить удары по Йемену

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Постоянный представитель РФ при ООН отметил, что нужно активизировать международные усилия в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке

ООН, 13 января. /ТАСС/. Россия призывает все международное сообщество решительно осудить удары, нанесенные США и Великобританией при поддержке союзников по Йемену. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Призываем международное сообщество выступить с решительным осуждением предпринятого группой стран во главе с США без мандата ООН нападения на Йемен. Разделяем высказанные нашими региональными партнерами озабоченности в этой связи и призываем к активизации международных усилий в целях недопущения дальнейшей эскалации насилия на Ближнем Востоке", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании Совета Безопасности ООН.