Небензя: в резолюции СБ ООН нет разрешения на беспредел, который творят США в Йемене

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций отметил, что действия Соединенных Штатов и их союзников чреваты полноценной войной в масштабах всего региона

ООН, 13 января. /ТАСС/. Принятая Советом Безопасности ООН резолюция не содержит разрешения на беспредел, который США и их сателлиты творят в Йемене. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

"Даже в текущем виде в резолюции 2722 нет ни ссылок на главу 7 Устава [ООН], ни каких-либо иных авторизаций того беспредела, который США и их сателлиты творят в Йемене и который чреват полноценной войной не только в этой стране, но и в масштабах всего региона", - сказал он на созванном Россией заседании СБ ООН в связи с ударами США и Великобритании по Йемену.

Как напомнил постпред, в ходе голосования по американо-японскому проекту резолюции "по так называемой безопасности судоходства в Красном море" Россия предупреждала, что "доверять уверениям западных делегаций про их якобы благие намерения нельзя". Небензя убежден, что Запад с самого начала намеревался "дать извращенное толкование расплывчатым формулировкам этого невнятного документа, чтобы попытаться придать видимость законности своим преступным действиям".

"Предвидя риски подобного сценария, мы предложили балансирующие поправки к тексту, которые позволили бы его избежать. К сожалению, большинство членов Совбеза не нашли в себе решимости их поддержать", - подчеркнул российский постпред.

Документ, предложенный США и Японией, состоит из 11 пунктов и содержит "резкое осуждение" атак хуситов на коммерческие суда с ноября 2023 года, а также призывает к немедленному прекращению нападений. Помимо этого, в резолюции отмечается право стран-членов "в соответствии с международным правом защищать свои суда от нападений, в том числе от тех, что угрожают правам и свободам навигации". В документе также осуждаются поставки оружия хуситам и содержится призыв "к дополнительному активному практическому сотрудничеству для того, чтобы не дать хуситам получать средства, необходимые для дальнейшего осуществления нападений". Кроме того, резолюция требует от генерального секретаря ООН направлять Совбезу ежемесячные доклады по атакам хуситов в Красном море.

За принятие документа проголосовали 11 членов СБ ООН. Россия, Алжир, Китай и Мозамбик воздержались. РФ предлагала три поправки к тексту, в том числе указание палестино-израильского конфликта в качестве причины обострения ситуации в Красном море, однако они были отклонены Совбезом.

