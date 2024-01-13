Небензя заявил, что США раз за разом делают ставку на силу при решении проблем

Вместо этого Соединенным Штатам следовало "обратиться к устранению коренных причин нестабильности" на Ближнем Востоке, считает постпред России при ООН

ООН, 13 января. /ТАСС/. США раз за разом делают ставку на силу, а не на политическое решение проблем, что подтверждает конфликт в секторе Газа. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Все попытки СБ ООН принять решение с требованием о прекращении насилия были заблокированы США. Раз за разом вместо того, чтобы обратиться к устранению коренных причин нестабильности, сделать ставку на политическое решение проблем, запад выбирает силу. Вместо того, чтобы принудить Израиль прекратить боевые действия в Газе, ему обеспечивают возможности для продолжения истребления палестинских женщин и детей", - сказал он на заседании Совета Безопасности, посвященном ударам США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене.

Российский дипломат подчеркнул, что РФ "неоднократно предупреждала о рисках подобного развития событий". "Мы последовательно призывали к прекращению огня в секторе Газа, в том числе в целях предотвращения дальнейшей региональной эскалации и втягивания соседних стран, пусть и опосредованно, в палестино-израильский конфликт на фоне беспрецедентной по своей жестокости военной операции Израиля в анклаве", - заключил Небензя.