Небензя: США путаются в показаниях, пытаясь оправдать нелегитимные удары по Йемену

Постоянный представитель России при ООН отметил, что "все псевдоправовые обоснования Белого дома не выдерживают никакой критики"

ООН, 13 января. /ТАСС/. Вашингтон путается в показаниях, пытаясь найти оправдание своим нелегитимным действиям в Йемене. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"В глаза бросается и то, что, пытаясь подыскать хоть какое-то оправдание своим нелегитимным действиям, в Вашингтоне путаются в показаниях. Чего стоит абсолютно нелепое с правовой точки зрения упоминание в заявлении президента Соединенных Штатов пиратства. Это понятно любому, кто хотя бы раз видел определение пиратства в статье 101 упомянутой Конвенции [ООН по морскому праву 1982 года]. Но даже если бы речь шла о пиратах, Конвенция дает право задержать пиратское судно и судить экипаж, а не вбамбливать очередную страну в каменный век", - сказал он на созванном Россией заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Дипломат отметил, что "все псевдоправовые обоснования Белого дома не выдерживают никакой критики".

Он отметил, что в случае нарушения Конвенции ООН по морскому праву она позволяет начать с нарушителем переговоры и подать иск в арбитраж или Международный трибунал по морскому праву. "Ничто в этом документе, как и нормах международного морского обычного права, не дает права атаковать суверенную страну", - подчеркнул он.