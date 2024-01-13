Постпред при ООН: США исчерпали невоенные варианты ответа на угрозу в Красном море

Удары США и Британии по позициям хуситов в Йемене

Линда Томас-Гринфилд также отметила, что Вашингтон использовал право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН

ООН, 13 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты нанесли удары по Йемену после того, как были исчерпаны невоенные варианты устранения угрозы судоходству в Красном море. С таким утверждением выступила в пятницу постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Эти удары были пропорциональны и адекватны <...>. И они были осуществлены только после того, как все невоенные варианты доказали свою неспособность найти решение ответить на угрозу", - сказала она в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании Совбеза ООН.

Томас-Гринфилд также отметила, что Вашингтон использовал право на самооборону, предусмотренное статьей 51 Устава ООН. "Любой удар подобного рода - это решение, которое не дается Соединенным Штатам легко", - добавила она.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что удары США и Великобритании по Йемену нелегитимны с точки зрения международного права.