Небензя: США нарушают Устав ООН, когда дело касается их гегемонистских устремлений

Постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций отметил, что Соединенные Штаты и их союзники "продолжают упорно называть самообороной бойню, которую Израиль устроил в секторе Газа"

ООН, 13 января. /ТАСС/. США готовы нарушать международное право и Устав ООН, когда дело касается их гегемонистских устремлений. Об этом заявил в пятницу постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Когда дело доходит до гегемонистских устремлений Вашингтона, ни международное право, ни Международный суд ООН американцам и их союзникам не указ. В этом и есть вся суть продвигаемого США "миропорядка, основанного на правилах", - сказал он в ходе выступления на созванном Россией в связи с ударами США и Великобритании по Йемену заседании СБ ООН.

Российский дипломат отметил, что США и их "подпевалы" продолжают упорно называть самообороной бойню, которую Израиль устроил в секторе Газа. "Хотя Международный суд ООН в консультативном заключении от 2004 года прямо исключил возможность Израиля ссылаться на статью 51 применительно к своим действиям в отношении оккупированных палестинских территорий с учетом особенностей их статуса", - прокомментировал Небензя.