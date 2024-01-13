Небензя назвал "откровенно слабыми" объяснения США по ударам по Йемену

Постоянный представитель России при ООН отметил, что нет никаких правовых оснований для их атаки на суверенную республику

ООН, 13 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал "откровенно слабыми" аргументы, которые приводили Соединенные Штаты и Великобритания на заседании Совета Безопасности всемирной организации, созванном РФ в связи с ударами Вашингтона и Лондона по Йемену.

"Нас не удивляют откровенно слабые аргументы, которые сегодня пытались привести в оправдание своей агрессии Соединенные Штаты и Великобритания, ведь иных аргументов попросту не существует и не может существовать. Подчеркну, нет никаких правовых оснований для их атаки на суверенный Йемен", - сказал он.

"О каком праве на самооборону Лондон и Вашингтон говорят за тысячу миль от собственных границ?" - задался вопросом дипломат.